Lecce, contromano sui viali finisce sulla rotatoria: alla guida un 16enne

Auto contromano sui viali del centro a Lecce scatena l’inseguimento con la Polizia, poi lo schianto sulla rotatoria e all’arrivo degli agenti si scopre che alla guida dell’Audi A3 c’era un 16enne, ovviamente privo di patente. L’episodio che ha destato grande paura, per fortuna senza danni o feriti, si è verificato poco dopo le 4 della notte.

A bordo due amici del Brindisino

Due amici, originari del Brindisino, avevano raggiunto Lecce con l’auto intestata alla madre del giovane maggiorenne, che era alla guida. Poi però a tarda ora qualcosa è cambiato, alla guida della potente auto si è messo il 16enne. Tant’è che, a causa forse di una manovra errata o di inesperienza ha imboccato alcune strade del centro contromano. La segnalazione di alcuni automobilisti in transito ha messo sulle tracce dell’Audi le volanti della Polizia, che individuato il mezzo hanno dato vita ad un inseguimento a tutto velocità.

Il ragazzo alla guida deve essersi spaventato, ha così imboccato via XXV Luglio contromano fino a impattare sulla rotatoria fra via Garibaldi e viale De Pietro.

Fine della corsa. L’intervento dei poliziotti ha svelato il resto: nell’auto non vi era alcun rapinatore in fuga, ma due giovani, con il 16enne alla guida terrorizzato dopo aver provato malamente l’ebrezza del volante. Nessuno dei due ragazzi per fortuna è rimasto ferito. Effettuati gli accertamenti di rito, da cui è emersa la negatività ai test alcolemici per il conducente, è scattato comunque un severo rimprovero e una pesante multa.