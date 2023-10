Lecce, seduto al bar con un revolver nei pantaloni: in manette

Torna in carcere, questa volta con l’accusa di ricettazione e porto abusivo d’arma, un 40enne leccese, A.G., le sue iniziali, tratto in arresto ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile di Lecce. I militari, nel corso di alcuni controlli, sono intervenuti nei pressi di un bar del capoluogo, su via del Mare, trovando l’uomo poggiato su un tavolino esterno, con nella cintola dei pantaloni una revolver.

L'arma è risultata rubata

Dai successivi accertamenti l’arma è risultata rubata, e per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di porto abusivo d’armi e ricettazione. Informata sui fatti la pm di turno, il 40enne è stato accompagno nel carcere di Lecce. L’uomo è difeso dall’avvocato Ivan Feola.