Nascondeva mezzo chilo di eroina in auto: arrestato per spaccio

Con l'accusa di detenzione e spaccio di mezzo chilo di eroina, la Guardia di Finanza di Casarano ha arrestato un uomo di 36 anni fermato per un controllo stradale sulla statale 274 all'altezza dello svincolo Taviano-Matino. Al momento del controllo il 36enne, alla guida di un'auto della quale non aveva i documenti, ha mostrato segni di nervosimo: è stato quindi deciso di controllare l'autovettura e, sotto un sedile, è stato trovato un involucro sigillato con nastro adesivo per pacchi nel quale si trovava la droga.

Un'ulteriore perquisizione personale e domiciliare ha permesso di sequestrare altri 21 grammi di cocaina, un telefono cellulare e due bilancini di precisione, nonché danaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio.