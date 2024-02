Alfa Romeo, 400 auto ibride ai carabinieri. La prima arriva a Lecce

I carabinieri di Lecce sono sempre più green e rispettosi dell'ambiente. Arriva l'auto ibrida. L’Arma dei Carabinieri di Lecce accoglie con entusiasmo l’aggiunta della nuova Alfa Romeo Tonale Hybrid, un’auto moderna e eco-sostenibile che promette di elevare ulteriormente gli standard di efficienza e di tutela ambientale all’interno del parco auto dell’istituzione.

La vettura

Questo SUV ibrido, parte di un lotto di 400 nuove autovetture entrate in servizio a luglio di quest’anno, è giunta in questi giorni presso il Nucleo Radiomobile di Lecce. Si tratta di un veicolo di ultima generazione che si sposa perfettamente con l’impegno dell’Arma nella protezione dell’ambiente. Dotata di un motore 1.5 ibrido da 163 cavalli con cambio automatico, la nuova Gazzella vanta caratteristiche avanzate di sicurezza, tra cui una parziale blindatura per la protezione dell’equipaggio e una monocellula di policarbonato per il trasporto di persone fermate.

Innovazione tecnologica

L’abitacolo è stato progettato e adattato per accogliere l’equipaggiamento necessario alle attività di servizio, tra cui armi, torce e giubbotti antiproiettile, garantendo al contempo il massimo comfort per il personale a bordo. La Tonale si distingue per la sua livrea tradizionale blu con la saetta rossa e la gazzella impressa sui lati, diventando così un simbolo riconoscibile delle autoradio dei Carabinieri. Sul tetto, sono installati dispositivi luminosi blu, un faro di profondità e un ampio pannello a messaggio variabile.

Questa è la prima volta che un SUV è stato incluso nell’equipaggiamento dei Nuclei Radiomobili, rappresentando un passo avanti nell’evoluzione e nella diversificazione delle attrezzature dell’Arma. Con l’introduzione della Tonale, l’Arma dei Carabinieri dimostra la volontà di mantenere un ruolo guida nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità, proiettando così la sua missione in un futuro più eco-friendly e allineato con i progressi dell’industria automobilistica.