Aggredito e picchiato in centro storico a Lecce: 31enne ferito dopo il furto di una collanina in oro

Scene di violenza nella notte appena trascorsa nel centro storico di Lecce. Vittima di un’aggressione, denunciata in ospedale, è stato un 31enne che sarebbe stato picchiato e derubato di una collanina in oro da tre individui, poi fuggiti. L’episodio, secondo quanto ricostruito dall’uomo, originario di Maglie, sarebbe avvenuto poco dopo le 3.30 in piazzetta Santa Chiara.

Ferito e trasportato in ospedale



Il 31enne giunto sanguinante al volto nel pronto soccorso del “Fazzi”, sarebbe quindi stato medicato dai sanitari e sottoposto ad approfonditi accertamenti diagnostici. A seguito delle lesioni emerse, frattura della mandibola e di alcuni denti, il ferito è stato trasferito al “Miulli” di Acquaviva delle Fonti.



Sull’episodio, dai contorni ancora poco chiari, indagano gli agenti della Questura di Lecce. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare anche dalla visione dei fotogrammi delle videocamere di sorveglianza installate nel cuore della movida leccese.