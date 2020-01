L'Istituto Margherita perde pezzi: cadono dei calcinacci

L'Istituto Margherita di via Paisiello perde pezzi. Questa mattina intorno alle 9 sono caduti dei calcinacci su via Palmieri. Piccoli pezzi di pietra che si sono staccati dalla facciata dell'immobile precipitando per terra fortunatamente senza creare danni a cose o persone. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli operai della Lupiae che hanno provveduto a transennare parte della strada nei pressi della facciata dell'Istituto Margherita. © RIPRODUZIONE RISERVATA