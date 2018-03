L'holter, l'orario e il giallo del cartello in corsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha fatto il giro del web il sibillino cartello affisso in un presidio ospedaliero del Basso Salento, all'interno del reparto di cardiologia, riguardo il funzionamento del dispositivo holter. Chi si è premurato di affiggerlo non ha fatto troppa attenzione alla forma, creando un vero e proprio enigma sul significato.Il post, dal titolo "l'itagliano in corsia", ha suscitato una certa ilarità. Tra i tanti commenti sul web il più simpatico dice: "L'attacco cardiaco ti viene quando leggi il cartello...".