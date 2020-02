Abusi sui ragazzini nel casolare: l'arrestato resta in silenzio di fronte al giudice

Ultimo aggiornamento: 20:18

LECCE - Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 70enne di Taviano arrestato l'altro ieri con l'accusa di avere abusato di una ventina di ragazzini, tra gli 11 e i 14 anni, in un casolare di Taviano.L'interrogatorio era previsto per oggi alle 14.30 ma l'uomo ha concordato con il suo legale Carlo Portaccio, la strategia difensiva anche a fronte dei racconti dei ragazzini raccolti dalla Procura e dai carabinieri, che hanno descritto nel dettaglio cosa avveniva in quel casolare di Taviano dove l'uomo si appartava con loro fornendo piccoli regali in cambio di sesso.Sull'uomo si concentrano inoltre i dubbi della Procura sulla scomparsa, 40 anni fa, del piccolo Mauro Romano. L'uomo infatti venne arrestato per le telefonate estorsive ai genitori del bambino, in cui chiedeva denaro in cambio di informazioni. Alla luce delle recenti scoperte si è aperta la strada della pedofilia ed anche una nuova pista per tentare di risolvere quel tragico mistero.