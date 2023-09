Presunto ladro si schianta durante l'inseguimento con i carabinieri. Arrestato

Grave incidente attorno alle 10 di questa mattina sulla strada statale 274, la Gallipoli-Leuca, all'altezza dello svincolo per Ugento-Casarano. E un uomo - un 25enne di Parabita - coinvolto nello schianto è stato arrestato.

L'incidente tra due auto sulla Statale Gallipoli-Leuca

L'incidente - la cui dinamica è ancora poco chiara - è avvenuto poco prima delle 10 ed ha coinvolto una Fiat Punto e una Ford.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l'uomo alla guida della Punto - M.D.

le sue iniziali - avesse rubato qualcosa e che l'incidente si avvenuto durante un inseguimento da parte dei carabinieri. Nel corso dell’inseguimento avrebbe fatto una inversione a U sulla Statale, urtando un'autovettura di passaggio (la cui conducente ha riportato lievi lesioni). Dopo lo schianto, il 25enne si è scagliato contro i militari, colpendone uno con un calcio al torace, prima di essere bloccato ed identificato. Il militare è stato medicato al pronto soccorso di Casarano

Il 25enne è stato prima fermato e poi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale da parte dei carabinieri del Norm di Casarano, intervenuti sul posto insieme al 118. Si indaga per comprendere invece i dettagli del presunto furto.

La conducente della Ford, invece, è stata presa in cura dal personale sanitario: fortunatamente non sembra essere in pericolo.