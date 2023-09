Incidente sulla via del mare: morto il conducente. Grave il passeggero della Smart

Incidente mortale lungo la strada provinciale 131 che da Lecce conduce alla marina di Torre Chianca. A perdere la vita un uomo di 50 anni, Renato Antonelli, di Surbo, alla guida della Smart che per cause ancora in fase di accertamento, dagli agenti della Polizia locale di Lecce intervenuti sul posto, si è ribaltata sulla rotatoria nei pressi di “Masseria Ospitale” andando a sbattere rovinosamente contro il guardrail.



Un impatto violento, che ha destato subito grande preoccupazione ai primi soccorritori. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che dopo aver estratto i feriti dell’autovettura completamente distrutta, hanno prestato le cure d’urgenza. Il 50enne alla guida, è stato rianimato sul posto e poi trasferito in ospedale a Lecce, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo. Trasferito in codice rosso in pronto soccorso anche il passeggero.

Rilievi planimetrici e dinamica affidati agli agenti della Polizia locale.