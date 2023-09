Salento, incidente e passeggeri bloccati in auto: i Vigili del fuoco li liberano. Ci sono due feriti

Restano incastrati nell'auto e per liberarli si rende necessario l'intervento dei vigili del fuoco. È accaduto pochi minuti fa sulla statale 275, nel tratto a due corsie in corrispondenza della stazione ferroviaria di Miggiano, nel Capo di Leuca.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford S-Max e un suv Bmw. A causa dello schianto, gli occupanti della seconda auto sono rimasti bloccati nell'abitacolo e per liberarli si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Tricase.

Cosa è successo

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica del 118: i sanitari hanno prestato soccorso ai malcapitati.

Un uomo e una donna, entrambi a bordo della Bmw, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano: fortunatamente non sono in gravi condizioni. In ospedale anche un anziano rimasto coinvolto nell'incidente. I rilievi sono in corso e sono eseguiti dai poliziotti del commissariato di Taurisano: spetterà a loro ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Saranno eseguiti gli accertamenti di rito per verificare l'eventuale assunzione di alcol.

L'incidente ha causato inevitabili disagi al traffico sulla statale.