Lecce-Brindisi, sbalzato dalla moto dopo lo scontro con un'auto: corsa in ospedale

Sbalzato dalla moto dopo l'impatto con un'auto sulla Lecce-Brindisi: l'incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba sulla statale, all'altezza dello svincolo per Casalabate. L'uomo, un 59enne di Lecce, viaggiava in sella alla moto in direzione dalla città adriatica quando, in seguito all'impatto con un altro veicolo, è finito violentemente sull'asfalto rimanendo ferito.

L'allarme degli automobilisti e l'arrivo dal 118

Un brutto incidente, per fortuna, senza gravi conseguenze. Il motociclista è stato subito soccorso dagli altri automobilisti che hanno allertato gli operatori del 118 pronti ad accorrere sul luogo. L'uomo, medicato inizialmente sul posto, è stato poi trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per ulteriori accertamenti: per fortuna, nulla di grave. Illeso il conducente dell'auto. Sul luogo dell'incidente, oltre ai poliziotti delle Volanti della questura di Lecce, sono interventui anche gli uomini della Polizia locale di Squinzano (il territorio del sinistro) che hanno eseguito i prilievi per accertare le eventuali responsabilità oltre che per ricostruire l'esatta dinamica. Traffico in tilt per alcuni minuti in un punto della superstrada particolarmente trafficato anche la domenica mattina.