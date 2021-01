Tre incidenti in poche ore. Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo. In mattinata, investita una donna che attraversava sulle strisce pedonali

Terzo incidente nel giro di poche ore a Lecce e nelle zone dell'hinterland. Scontro lungo via Lequile, all'altezza del civico 12. La Municipale del capoluogo raccomanda di usare prudenza: i rilievi sono in corso.

L'asfalto bagnato e una curva insidiosa. Sono questi, probabilmente, i motivi all'origine dell'incidente avvenuto all'ora di pranzo sulla provinciale 23, allo svincolo Leuca-Cavallino, proprio all'ingresso della città di Lecce. Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura finendo contro un palo della segnaletica posto sullo spartitraffico. Traffico bloccato per qualche ora e, fortunatamente, conseguenze non gravi per l'uomo alla guida.

Brutto incidente questa mattina nel centro di Lecce: una donna è stata infatti investita mentre attraversava viale Iapigia e si trova ora ricoverata in ospedale. Tutto è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Balsamo. La donna - che ha 60 anni ed è di Monteroni - attraversava sulle strisce, procedendo con il verde, quando una Fiat 500 Abarth guidata da un uomo di 50 anni le è arrivata addosso sbalzandola di circa due metri e facendola finire rovinosamente al suole. Anche il conducente della Fiat, che proveniva da via Balsamo, una delle perpendicolari al viale, procedeva con il verde. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata al Vito Fazzi e sottoposta a controlli.

