Incidente del Flixbus partito da Lecce: scatta la denuncia per due giovani. Sono accusati di omissione di soccorso

Nuovi risvolti per l'incidente del bus Flixbus, partito lo scorso sabato notte da Lecce e diretto a Roma, finito in una scarpata sull'A16, tra i caselli di Vallata e Lacedonia, in provincia di Avellino. Due giovani senegalesi, accompagnati dal loro avvocato, si sono presentati negli uffici della sottesezione della Polstrada di Grottaminarda e sono stati iscritti nel registro degli indagati dal pm della Procura di Benevento, Chiara Maria Marcaccio, con l'accusa di omissione di soccorso.

La dinamica

I due senegalesi, usciti indenni dal tamponamento con altre quattro auto, viaggiavano a bordo di una Ford Focus ed erano di rientro, come altri connazionali, con la loro merce da un centro in cui si festeggiava la festa patronale, in provincia di Bari.

Le auto su cui viaggiavano non erano coperta da assicurazione. Ora la Polstrada sta cercando di identificare gli altri venditori fuggiti a piedi dopo l'incidente.

L'incidente

Nell'impatto erano rimaste ferite quattordici passeggeri del mezzo mentre aveva perso la vita un 27enne, nell'incidente. Restano gravi invece le condizioni del 36enne Alassane Loum, ricoverato da domenica scorsa in terapia intensiva all'ospedale «San Pio» di Benevento.