Azienda e Scu, droga in casa e il finanziere resta in carcere. Il gip: «Non è una condotta occasionale»

Azienda e Scu, droga in casa e il finanziere resta in carcere. «Non un comportamento occasionale, ma è inserito stabilmente all’interno dei canali dediti al traffico di sostanze stupefacenti ad alto livello e che svolga abitualmente tale attività, anche per conto terzi o nell’ambito di organizzazioni criminali». E poi ancora: «Non si può ignorare che l’intera vicenda pone in luce la personalità connotata in modo antigiuridico e deviante da un appartenente alla polizia giudiziaria». Lo scrive il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Sergio Tosi che, a seguito dell’interrogatorio nel corso del quale l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha convalidato l’arresto di Gerardo Civino, 44 anni, finanziere di Monteroni, in servizio al comando provinciale di Brindisi, arrestato in flagranza durante le perquisizioni dei carabinieri del Ros che stavano eseguendo i 16 arresti scattati nell’ambito dell’operazione "Filo di Arianna" contro la Scu e alcuni suoi presunti appartenenti. Civino è difeso dall’avvocato Augusto Pastorelli.

La droga trovata in casa