Notte rovente nel Salento, ancora due roghi. Si sospetta il dolo

Notte rovente per le strade di Galatone . Due incendi si sono verificati a distanza di circa un’ora l’uno dall’altro, in zone opposte del paese. Intorno alle 3 le fiamme hanno avvolto una Skoda Octavia, che era parcheggiata lungo via Alceste Colitta. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le lingue di fuoco che hanno divorato il mezzo.Poco dopo le 4 stessa scena si è ripetuta in via Convento, in zona Crocifisso, dove è divampato un rogo che ha distrutto un motocarro Ape di proprietà di un 32enne del posto. Anche in questo caso le fiamme sono state domate dai caschi rossi, che hanno messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio.Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della stazione di Galatone, intervenuti sul posto, insieme ai colleghi della compagnia di Gallipoli. Il sospetto degli investigatori è che i due incendi - arrivati a 24 ore da altri roghi, simili, avvenuti in altre zone del paese - possano essere legati tra loro e che quindi si tratti di atti dolosi, anche se non si esclude alcuna ipotesi. Le indagini sono in corso.