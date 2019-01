Auto incendiata ad un imprenditore . Terzo attentato in pochi mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terzo attentato in pochi mesi: di nuovo preso di mira un giovane neritino gestore di una attività di distribuzione di bombole di gas.L'incredibile catena di attentati ai suoi danni è continuata stanotte quando ignoti hanno dato fuoco alle sua vettura che si trovava parcheggiata in via Don Gregorio Gaballo.Si tratta del terzo attentato incendiato ai suoi danni. Pochi giorni addietro, infatti,, venne presa di mira l’Ape Piaggio che l’uomo usava per trasportare le bombole e tempo addietro ancora una sua automobile. Proprio la settimana scorsa, dopo l'incendio dell'Ape Piaggio parcheggiata davanti la sua rivendita, in corrispondenza della "Porta di Mare" (l'ingresso al centro storico da via Roma) il giovane, ormai sconfortato, con un post su Facebook, aveva annunciato di non voler più continuare a svolgere la propria attività.