Dalla Cei incarichi nazionali per due giovani sacerdoti salentini

Incarichi a livello nazionale per due sacerdoti salentini. Don Gionatan De Marco e don Oronzo Cosi, entrambi della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, sono stati nominati rispettivamente assistente ecclesiastico nazionale del Centro turistico giovanile e assistente centrale per il settore adulti dell'Azione Cattolica.

Le nomine: chi sono i due giovani sacerdoti

Don Gionatan De Marco, da pochissimi giorni parroco della parrocchia della Trasfigurazione di Taurisano, è stato nominato assistente nazionale del Ctg dal Consiglio episcopale permanente della Cei.

Ha ricoperto dal 2017 al gennaio 2023 l'incarico di Direttore dell'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana. Nel settembre 2021 per Armando Editore ha pubblicato il volume "Il turismo conviviale. Bellezza, stupore, comunità", un vero e proprio manuale su come il turismo può diventare spazio di educazione ed evangelizzazione. È docente di Pastorale della Bellezza presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Don Tonino Bello" di Lecce. Oggi riceve dalla Chiesa italiana un nuovo incarico nazionale a servizio del Centro Turistico Giovanile. Il CTG è un'associazione nazionale di ispirazione cristiana che promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, agendo nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce di età.

Don Oronzo Cosi, invece, ha iniziato il suo percorso vocazionale nel 1989 presso il seminario di Ugento. Ha poi proseguito gli studi teologici nel seminario di Lecce, per poi completarli, conseguendo il baccalaureato in sacra teologia, presso lo Studio Teologico interdiocesano di Fossano. Ordinato sacerdote nel 2006, fino al luglio scorso è stato parroco della parrocchia san Michele Arcangelo di Supersano. L’impegno in Azione Cattolica lo ha visto dal 2011 al 2015 assistente diocesano del settore Giovani, dal 2015 al 2023 assistente unitario e da gennaio 2022 assistente regionale del settore Adulti. Ha una grande passione per la filosofia: è infatti docente incaricato di “Filosofia teoretica II: gnoseologia e cosmologia”, presso l’Issrm di Lecce ed è dottorando presso l’Istituto universitario Sophia di Loppiano, nel comune di Figline e Incisa Valdarno.