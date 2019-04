In un buco nel muro, droga e contanti: arrestato per spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondeva la cocaina, i soldi e il bilancino di precisione in un foro nel muro del pianerottolo del terrazzo, a casa sua. Per questo è finito nei guai, con un'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 46enne Cosimo Damiano Solidoro, oggi agli arresti domiciliari, come disposto dal pubblico ministero di turno.A scoprire la droga, gli agenti delle Volanti di Taurisano, che lo hanno fermato mentre era alla guida della sua auto e si sono insospettiti vedendolo agitato. Il controllo è scattato attorno alle 14 di ieri pomeriggio, dopo di che gli agenti hanno proceduto alla perquisizione della casa di Solidoro, conclusasi con il rinvenimento della sostanza stupefacente: nel nascondiglio, erano nascosti 5 involucri di cocaina (ciascuno del peso di 2,5 grammi), un altro involucro contenente 10 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e una banconota da 50 euro.