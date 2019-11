In casa un bazar della droga: arrestato 31enne

Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, transitando in via Enrico Toti, all’incrocio con via Leuca, hanno notato una persona nota come spacciatore che, alla vista dei poliziotti, ha cercato di dileguarsi nel traffico.

L'uomo è stato fermato e ha cercato di disfarsi, gettandolo per terra, di un involucro contenente marijuana.



Così i poliziotti hanno deciso di perquisire A.S. leccese di 31 anni, trovandogli addosso una banconota da 50 euro accartocciata, probabile ricavo della vendita di altra sostanza stupefacente.

La perquisizione è stata estesa anche a casa dell’uomo: all’interno di una libreria sono stati rinvenuti una bustina di hashish dal peso di poco più di 4 grammi; sei bustine contenenti cocaina per un di 2 grammi; sei involucri di carta stagnola, pronti alla vendita, contenti marijuana per un peso complessivo di circa 35 grammi; sette bustine di cellophane contenti circa 37 grammi di marijuana; una bustina contente altri 58 grammi di marijuana; tre bilancini di precisione, una confezione da 142 pezzi integrali di bustine di cellophane trasparente per il confezionamento delle dosi; un paio di forbici.

Al termine dell'attività di indagine, in relazione alla quantità di stupefacente sequestrato ed al possesso di materiale atto al confezionamento, A.S. è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.