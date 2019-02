Prende a calci la compagna incinta e la fa abortire: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 25enne di origine rom è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Lecce con l'accusa di aver fatto abortire la compagna dopo averla presa a calci nell'addome. Era incinta di sei mesi, questa donna, quando il 21 agosto dell'anno scorso si presentò in ospedale dove raccontò di essere stata picchiata brutalmente per due giorni di seguito dal convinvente che l'accusava di tradirlo.Questo episodio ed altre aggressioni hanno dato vita all'inchiesta della Procura di Lecce ed all'ordinanza di custodia cautelare che contesta a S.T. l'interruzione di gravidanza, i maltrattamenti in famiglia e le lesioni.Nelle carte dell'inchiesta si dice anche che l'indagato abbia raggiunto la compagna sul posto di lavoro per afferrarla per i capelli, colpirla in testa con una bottiglia di vetro e per corprirla di insulti.S.T. è difeso dall'avvocato Benedetto Scippa.