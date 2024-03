Incidente moto-auto: muore in Friuli imprenditore salentino

A Melissano una comunità sotto schock per la scomparsa improvvisa e prematura di Fabrizio Cimino vittima, a soli 43 anni, di un terribile incidente che non gli ha lasciato scampo a Cividale, comune del Friuli Venezia Giulia dove il salentino si era trasferito da alcuni anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il 43enne sarebbe stato sbalzato dalla sella della sua moto a seguito di un impatto con una Volvo. A nulla sono servite le operazioni salvavita: per Cimino non c'è stato nulla da fare.

La notizia della morte del giovane imprenditore si è diffusa rapidamente anche nel suo comune di origine: il 43enne si era trasferito in Friuli nel 2020, dopo aver passato un periodo in Lombardia, dove con la moglie gestiva un negozio di prodotti tipici salentini.

A Melissano aveva lasciato la sua famiglia d'origine attorno alla quale, sin dalla serata di ieri, si è stretta l'intera comunità cittadina.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa infatti molto velocemte in paese e anche sui social non sono mancati messaggi di cordoglio e di vicinanza ai genitori - il padre di Cimino è noto a Melissano per aver gestito sino a qualche anno fa una azienda edile - e alla famiglia. Oltre alla moglie, Cimino lascia tre bambini.