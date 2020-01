Il poliziotto e il migrante, un'amicizia nel nome della fratellanza

Amicizia e altruismo. Basterebbero queste due parole per riassumere quanto accaduto nel pomeriggio presso la sede di Migrantes a Lecce, con tanti operosi ragazzi stranieri impegnati in un continuo via vai.

Un’auto e un furgoncino stracolmi di vestiti, scarpe, coperte, giocattoli, cartoni interi di generi alimentari raccolti nel giro di pochi giorni da Andrea Tondo, un vice sovrintendente delle Volanti di Lecce, e donati ad Ablaye Seye, vice presidente dell’associazione Teranga, che si occupa degli stranieri presenti sul territorio provinciale.

Un incontro casuale, quello tra il poliziotto e il giovane senegalese, durante uno dei tanti interventi di Polizia in città, si è poi trasformato in un rapporto di amicizia che dura ormai da svariati anni.

Andrea Tondo, nel suo tempo libero, oltre a coltivare la passione per la ricerca storica con all’attivo diverse pubblicazioni, si dedica al volontariato, aiutando i più bisognosi.

Altruismo verso il prossimo che è intrinseco in chi di professione è impegnato in un servizio di emergenza o di pronto intervento, e che, a volte, quando subentra una particolare sensibilità umana, va oltre all’ordinario servizio e si manifesta con iniziative concrete, che non fanno altro che aumentare quei sentimenti di fiducia e di stima nell’operato generale di tutta la Polizia.

Se fino a qualche settimana fa, Andrea, una volta levata l’uniforme, si adoperava con discrezione alla sua opera di volontariato, dopo la lettera di ringraziamento scritta da Ablaye prima di Natale e indirizzata al dott. Valentino, Questore di Lecce, molti amici e colleghi lo hanno contattato per contribuire alla raccolta di vestiti e generi alimentari, tanto che come detto si è reso necessario utilizzare due veicoli per consegnare tutto.

Felicità, gratitudine e stupore per la quantità raccolta da parte della responsabile del centro Migrantes, Maria Giovanna Maio, e anche dell’assessore al welfare Silvia Miglietta che ha elogiato l’impegno e la bontà del poliziotto.

Ultimo aggiornamento: 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA