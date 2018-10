Luce su due omicidi. Nuove confessioni dal pentito che sta facendo tremare la Scu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tommaso Montedoro, nuovo collaboratore di gustizia del basso Salento che con le sue dichiarazioni sta facendo tremare la Scu salentina, ha confessato questa mattina due omicidi di cui non era mai stato accusato.Le rivelazioni sono arrivate durante l'udienza del processo con rito abbreviato relativo all'operazione Diarchia. L'uomo ha anche ammesso l'omicidio del macellaio Rosario De Salve, per il quale ultimamente gli è stata confermata la condanna in Cassazione a 30 anni di reclusione.Di questi omicidi ha parlato ricostruendo il rapporto con il mentore ed ex sodale Vito Di Emidio, detto "Bullone" e ritenuto il maggiore responsabile della Strage della Grottella, avvenuta nei primi anni del 2000 durante un sanguinoso attacco a un furgone portavalori.Montedoro ha confessato al Gip di dovere a Di Emidio buona parte della sua "formazione criminale", ricostruendo le circostanze di uno dei due omicidi, avvenuto durante una rapina a un supermercato.