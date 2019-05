Il Lecce torna in serie A: la città si colora di giallorosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - La festa più attesa è arrivata per Lecce e il Salento che con la vittoria tornano nella massima serie dopo sette anni di purgatorio. Per le strade è un tripudio di gioia e colore, da parte dei tantissimi tifosi che oggi hanno atteso fino alla fine col fiato sospeso che l'arbitro fischiasse la fine del big match contro lo Spezia.Un attimo dopo la festa ha colorato di giallorosso lo stadio e le strade, dove piccoli ritrovi e cortei improvvisati sfilano ininterrottamente.Come di consueto è stata presa d'assalto la piazza, dove in tantissimi si sono riversati per festeggiare e dove le transenne - per decisione del commissario prefettizio del Comune di Lecce - proteggono l'anfiteatro dalla consueta invasione dei tifosi per la festa della squadra. Altri si sono ritrovati in piazza Mazzini, dove anche la fondana è stata protetta dai bagni improvvisati. Un altro gruppo si è invece ritrovato a Porta Napoli, da dove parte il corteo dei Ultras.