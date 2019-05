I Negramaro: «Tutto è iniziato da quella maglia al concerto» Esplode la festa anche tra i vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appena pochi minuti dopo il triplice fischio dell'arbitro che ha di fatto dato inizio alla festa per la promozione in A, sono state numerose le testimonianze di gioia da parte del mondo della politica, dello spettacolo e della cultura salentina.I candidati sindaco di Lecce hanno espresso la loro gioia per il trionfo giallorosso. Carlo Salvemini, candidato del centrosinistra, ha ripreso la questione-stadio: «È servito un grande gioco di squadra per tornare in serie A, serve un grande spirito di squadra per avere uno stadio da serie A. Andiamo avanti».Per Saverio Congedo, candidato del centrodestra, «si chiude definitivamente un lungo calvario, durato sette anni. Il Lecce torna finalmente al posto che gli compete: la serie A. Quello di oggi è un grandissimo successo per la nostra città, per un bacino di utenza importante che anche tramite il sostegno ai colori giallorossi ha dimostrato attaccamento ed amore per la propria terra.Adriana Poli Bortone, candidata con liste civiche di destra, auspica che «la città raggiunga la serie A come la squadra del Lecce. La promozione è un segno di buon auspicio, per riportare anche la città di Lecce ai massimi splendori e al livello che merita. Invertiamo la rotta e torniamo in alto».Per Mario Fiorella, candidato Sinistra Comune, «centrare un obiettivo importante, difficilissimo, quasi impossibile è quello che è riuscito al Lecce calcio. È un bel segnale per la città, che riprende una postazione da protagonista dopo aver sofferto e patito grandi delusioni. Dagli errori ci si può riprendere, se lo spirito è quello giusto, cioè quello di squadra».Il più lesto di tutti ad affidare una nota stampa alla promozione del Lecce in serie A è stato il governatore Michele Emiliano, che ha anche colto l'occasione per affrontare la questione-stadio: «Il Lecce è in A», dice il presidente della Regione Puglia. «Faccio i complimenti alla città e alla società, al suo presidente Saverio Sticchi Damiani. Una cavalcata entusiasmante dalla C alla A, frutto di passione e organizzazione. La Regione Puglia è pronta a fare la propria parte per garantire che lo spettacolo della seria A possa essere goduto nel migliore degli impianti possibili. Abbiamo creato con Puglia Sviluppo ed insieme al Credito Sportivo un prodotto finanziario che - aggiunge - incentiva e finanzia il rifacimento degli impianti sportivi. Nei giorni scorsi si sono svolti diversi incontri tra il mio Gabinetto, Puglia Sviluppo, il Credito Sportivo e rappresentanti dell'Unione Sportiva Lecce per mettere a punto un progetto che consenta alla città di Lecce di avere a disposizione lo stadio che merita».L'europarlamentare Raffaele Fitto esprime la sua gioia su Twitter: BentornAti. Complimenti al Lecce e alla sua società che dopo sette anni ritornano dove il Salento merita di stare anche nel calcio: in serie A.Complimenti al Lecce anche da parte del deputato Francesco Boccia: Il calcio pugliese torna finalmente protagonista della Serie A. Il Lecce ha disputato un bellissimo campionato e con la vittoria di oggi sullo Spezia la città può godersi il ritorno nella massima serie. Un applauso speciale per il presidente Saverio Sticchi Damiani che ci ha sempre creduto.Tra i tifosissimi del Lecce c'è sicuramente Alfredo Prete, presidente di Unioncamere Puglia: Dopo gli anni infernali trascorsi in serie C e dopo solo un anno di purgatorio in serie B siamo tornati in paradiso. Grazie al mister Liverani, grazie ai suoi eccezionali ragazzi, grazie ad una società giovane ma preparata, professionale e piena di entusiasmo, ci godiamo questo sogno. La promozione del Lecce rappresenta non solo per la città, ma per l'intera provincia salentina un ottimo veicolo di promozione del territorio.Felici anche i Negramaro: E noi lo sapevamo già, 13 luglio della scorsa estate - scrivono su Facebook -: una maglia regalo dei nostri eroi giallorossi quando suonammo allo stadio di #ViaDelMare dove oggi ci hanno regalato di nuovo il sogno della Serie A, e noi lo sapevamo già.L'Unisalento, guidata dal rettore Vincenzo Zara, parla di Salento terra di serie A, festeggiamo con la città e la sua squadra.