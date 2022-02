Lecce, Policlinico universitario pronto nel 2023. Il commissario Rossi: «Al Fazzi un polo attrattivo per medici e studenti»

«L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Lecce sarà pronta entro il 2022 e sarà capace di mettere in sinergia ricerca, didattica e assistenza in collegamento con la facoltà di Medicina. E l’obiettivo è quello di attrarre nuove professionalità mediche dall’esterno e, al contempo, far maturare i propri specializzandi». Da Bologna, Padova e Pisa fino a Lecce. Non solo in direzione opposta, come è avvenuto per troppo tempo.



A tracciare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati