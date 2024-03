Guagnano rende omaggio all'uva cardinal,inserita tra i "prodotti agroalimentari della tradizione"

A Guagnano è festa di tradizioni e storia, puntando al futuro. Si chiama “PianTiamo Tradizioni” ed è l’evento organizzato dalla Pro Loco Guagnano ‘93 APS, in partenariato con il Comune di Guagnano e il Gal Terra d’Arneo, per promuovere e incentivare la coltivazione dell’uva Cardinal, la tipica uva da tavola, vero e proprio tesoro della storia agricola del paese, recentemente inserita nell’elenco nazionale Pat (prodotti agroalimentari tradizionali).

In Contrada Sales, dopo i saluti del presidente della Pro Loco, Antonio Congedo, sono intervenuti il sindaco di Guagnano, Francois Imperiale, il consigliere con delega all’Agricoltura del Comune di Guagnano, Lino Suffianò, il presidente del Gal Terra d’Arneo, Cosimo Durante, e il titolare della cantina Feudi di Guagnano, Gianvito Rizzo, tutti a rimarcare l’importanza della valorizzazione della tipicità per un possibile rilancio non soltanto del prodotto in sé, ma dell’intero territorio.

Piantumazione delle barbatelle

Presente, altresì, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze capitanato dal baby sindaco, Noah Martina.

Momento clou dell’evento la piantumazione delle barbatelle, soprattutto ad opera dei bambini coadiuvati dagli addetti ai lavori. Un gesto simbolico, che riprende ciò che un tempo caratterizzava appieno la vita agricola del paese, pronto a tracciare oggi - si spera - i rami del futuro.