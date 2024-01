Raid nella notte, ladri saccheggiano due esercizi commerciali

Ladri in azione la scorsa notte a Guagnano, precisamente in via Vittorio Veneto nel cuore del comune del nord Salento. Ben due azioni infatti, sono state messe a segno consecutivamente, a distanza di poco meno di un'ora e seguendo con ogni probabilità, un piano prestabilito e messo in atto da una banda di malviventi specializzata in furti notturni in attività commerciali.

Due dunque gli esercizi commerciali saccheggiati a partire dalle 23.

In prima battuta i ladri giunti a bordo di un'autovettura hanno forzato e scassinato una vetrina e successivamente messo completamente fuori uso un impianto di videosorveglianza, sradicato dal punto in cui era stato fissato dai proprietari. Sempre la stessa banda, come se fosse un raid di saccheggio, ha poi agito all'incirca con le stesse modalità e prendendo di mira un’altra attività poco più distante dalla prima. Un nuovo saccheggio anche in questo caso preceduto da scasso e danni ingenti anche a questa seconda attività commerciale.

Le indagini



Allertati da alcuni automobilisti di passaggio e dai alcuni residenti che avevano udito strani rumori, sono intervenuti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Campi salentina ed a seguire anche i colleghi della locale stazione. I militari dopo i rilievi del caso hanno immediatamente avviato le indagini, cercando di recuperare filmati e frame delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, elementi importanti che potrebbero dare una svolta alle indagini ed individuare i responsabili.