Roca, il giallo dello sfregio in grotta. Spunta la frase in albanese

È avvenuta questa mattina, nelle prime ore la perlustrazione nella Grotta della Monaca a Roca, marina di Melendugno. La località più precisamente è quella di "Portuligno". Stamane gli agenti della Polizia Locale al comando di Antonio Nai si sono recati direttamente nella grotta e hanno fatto una scoperta: le scritte "Auguri Amore", tutto scritto a stampatello con vernice rossa, sono anche in lingua albanese "Unë të Dua", io ti amo. Gli agenti hanno filmato e fotografato tutto per sporgere immediatamente denuncia contro ignoti, mentre stanno indagando per risalire ai colpevoli.

Lopalco: “Ferma condanna per l’atto vandalico”

“Ferma condanna per l’atto vandalico con cui nelle scorse ore è stata imbrattata, nel Salento, la Grotta delle monache, uno dei siti semisommersi dell’area archeologica di Roca. Un atteggiamento che – è evidente – non può passare sotto silenzio e merita la ferma disapprovazione della politica e dell’intera collettività. Auspico che i responsabili di questo vile gesto, ancora ignoti, siano quanto prima identificati e messi davanti alle proprie responsabilità. Per fortuna – di questo ne sono certo – la nostra è una società ancora in grado di isolare atteggiamenti simili e porre un confine di civiltà che non può e non deve mai essere superato”. È quanto dichiara il Consigliere regionale Pier Luigi Lopalco, candidato al Senato nella lista Pd – Italia democratica e progressista nel Collegio Uninominale Puglia 05.