Grave scontro nel centro del paese: grave motociclista

Gravissimo incidente dopo le 17 di oggi pomeriggio nel centro di Squinzano. Una moto di grossa cilindrata è entrata in collisione con una Fiat Punto. Ad avere la peggio èstato il moticiclista, E.S., trasportato d'urgenza al Vito fazzi di Lecce in codice rosso. Meno gravi le condizioni dell'anziano alla guida della Punto, C. I., comunque portato in ospedale per accertamenti. Lo scontro è avvenuto tra la centralissima via Lecce e via Santa Maria. Sul posto i carabinieri e i vigili urbani per stabilire la dinamica dell'incidente.