La telefonata del sindaco Mellone a Liliana Segre e il messaggio della senatrice: «Non vogliamo dimenticare, per questo ricordiamo Nardò» /Il video

A Nardò e alla marina di Santa Maria al Bagno, medaglie al valor civile per il contributo dato alla protezione degli ebrei durante il nazi-fascismo, è arrivato oggi il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre. Lo annuncia su Facebook il sindaco Pippi Mellone: «Liliana Segre è una bambina sopravvissuta all'olocausto. Oggi è una scrittrice e senatrice della Repubblica, che ha investito buona parte della sua vita a raccontare la tragedia della Shoah. Ha fatto bene, perché solo la memoria ci offre il futuro. Nardò, più di altri posti nel mondo, è come un nodo al fazzoletto: ci rammenta che l'umanità può rinascere più solida, inclusiva e tollerante. Questa città, con Santa Maria al Bagno, con le sua gente e con il prezioso Museo della Memoria e dell'Accoglienza, è un luogo speciale per migliaia di persone in tutto il mondo, perché è stata l'alba di una nuova vita per quanti, scampati ai campi di concentramento, sono stati nostri ospiti prima di partire per Israele o per altri luoghi nel mondo».



Il sindaco Mellone, che ha più volte anche pubblicamente rivendicando la sua appartenenza alla destra sociale, ha voluto contattare personalmente la senatrice e raccogliere quindi il suo messaggio: «Questo popolo in transito da Nardò - aggiunge Mellone - ha un legame fatto di affetti, speranze e memoria con la con la nostra terra. Per questo Nardò è così importante per la comunità ebraica e per questo la comunità ebraica è così importante per Nardò. Siamo tutti figli di quell'amore, quell'affetto, quella fratellanza che è parte della storia di Santa Maria al Bagno, di Nardò e del Salento. In nome di questa storia, assieme all'Assessore alla Cultura Ettore Tollemeto, ho contattato la senatrice Segre, che ha voluto inviare questo messaggio per i nostri ragazzi e per la nostra città. Un messaggio emozionante, che mi ha sorpreso per un sentito e inaspettato accenno a un'altra donna speciale: Renata Fonte. Ascoltatelo tutto. Raccontatemi - conclude - le vostre emozioni».

Ultimo aggiornamento: 11:26

