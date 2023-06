Maltempo e mare in tempesta, paura per tre barche a vela soccorse dalla capitaneria di porto

Paura a Gallipoli per tre barche a vela battenti bandiera estera che non riuscivano ad ormeggiare a causa delle condizioni meteo avverse. È stato il personale della Capitaneria di porto a soccorrere le imbarcazioni in panne, che si sono subito fatte notare per le difficoltà evidente nella manovra del mezzo.

Subito i soccorsi

Dalla sala operativa della capitaneria si è deciso di inviare una motovedetta in supporto al fine di scongiurare incidenti con le altre barche da pesca presenti nella banchina. Le tre barche a vela sono state scortate in sicurezza fino all'ormeggio.