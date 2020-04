Tablet, pranzi e uova di cioccolato per i bambini: la Pasqua solidale dei carabinieri

Oltre ai Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo che si sono fatti promotori di una lodevole iniziativa a supporto delle famiglie più bisognose dell’area cesarina, nella mattinata di Pasqua anche i Carabinieri di Gallipoli, di concerto con la Caritas, hanno assicurato un pranzo di Pasqua a 60 persone più bisognose, individuate da tutti i sacerdoti della Città bella.

Iniziativa similare è stata presa dalla Stazione di Sannicola, i cui militari, assieme ai colleghi della locale Associazione Nazionale Carabinieri, hanno consentito a 30 persone di Sannicola e 30 di Tuglie, di usufruire di un sostanzioso pranzo pasquale. A Copertino invece, i militari hanno acquistato numerosi buoni spesa per i più bisognosi.

A Neviano ancora, i Carabinieri della locale Stazione hanno acquistato 6 tablet per 6 famiglie con figli, che non disponevano di pc o smartphone per studiare da casa. Infine sempre a Gallipoli, i Carabinieri della Stazione hanno portato 9 uova di Pasqua alle suore dell’istituto degli angeli.

Ultimo aggiornamento: 12:41

