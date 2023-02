In ospedale per accertamenti, gli rubano l'auto e la cartella sanitaria. Appello sui social per ritrovare i documenti

Ladri in azione nel parcheggio dell'ospedale "Sacro cuore di Gesù" di Gallipoli: rubano un'auto e portavo via anche la documentazione sanitaria presente all'interno. A denunciare l'accaduto il proprietario del veicolo, un uomo di 59 anni di Leverano, che si era recato presso il nosocomio per degli accertamenti e all'uscita dall'ospedale ha trovato la brutta sorpresa. La grande Punto non c'era più e con essa spariti anche i "preziosi" documenti sanitari.

L'appello sui social

Il post pubblicato, con appello ai furfanti per la restituzione della documentazione, è rimbalzato sui social e condiviso da altri utenti che hanno invitato "chiunque, sia nelle condizioni di farlo, si adoperi perchè le vittime possano rientrarne in possesso nel più breve tempo possibile"

Messaggio, al momento senza fortuna.



Nelle prossime ore il 59enne presenterà denuncia ai carabinieri e sarà costretto ad avviare la procedura in ospedale per recuperare gli importanti documenti medici rubati.