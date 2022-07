Due donne nude a spasso sui bastioni a Gallipoli: il video fa il giro delle chat

Donne nude a spasso sui bastioni di Gallipoli. Il video fa il giro delle chat. La meta turistica salentina continua a regalare sorprese. Un mese fa la famosa spiaggia della Purità era stata teatro di una tintarella senza veli. Una ragazza senza preoccuparsi della presenza di famiglie e bambini si era stesa al sola senza costume.

L'ultimo video, diventato virale, invece ritrae due donne senza veli che passeggiano, forse all'alba (alla presenza degli operatori ecologici impegnati nella raccolta rifiuti), lungo i bastioni della città vecchia, sempre nei pressi della Purità.

Non è mistero che Gallipoli da tempo sia meta di nudisti (che cercano spiagge e insenature isolate), ma che ora se ne vadano in giro tranquillamente per la città, sembra - per molti - una moda esagerata.