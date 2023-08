“Gallipoli da un'estate all'altra”: torna il calendario delle vacanze dedicato ai turisti, con le foto di Toti Magno

E non chiamatelo semplicemente calendario. “Gallipoli da un’estate all’altra”, è un compendio di emozioni, una vera opera d’arte che mese per mese , grazie agli scatti dell’artista fotografo Toti Magno, recita una sorta di conto alla rovescia in attesa di un’altra estate, un’altra vacanza, un’altra avventura nei colori, sapori e profumi gallipolini. Da settembre ad agosto. Non è un calendario Maya, è il calendario gallipolino la cui seconda edizione è uscita proprio in questi giorni. Nato già nell'estate del 2022 da un'idea di Attilio Caputo, direttore generale dei Caroli Hotels, il calendario speciale va da settembre 2023 ad agosto 2024 e va scandendo il tempo di un anno in attesa delle vacanza da spendere naturalmente a Gallipoli ritratta in una serie di artistiche foto. Edito in 365 copie, tutte autografate dall'autore, non sarà in vendita ma in regalo, (lo si può trovare al Bellavista club di Caroli Hotels). L'eventuale ricavato delle offerte volontarie sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Io Posso”. "Toti Magno racconta attraverso i suoi scatti - sottolinea Attilio Caputo - in un calendario anomalo perché inizia a settembre e termina ad agosto, è la sua Gallipoli attraverso l’occhio attento di un fotografo, anzi di un un grande professionista dell'arte della fotografia.

Un lavoro meraviglioso che consente di portare Gallipoli tutto l'anno dentro le proprie case, uffici, di regalarlo in una edizione limitata che Toti ha voluto donarci in 365 copie esclusive".

L'iniziativa rivolta ai turisti

«Attilio Caputo - afferma Toti Magno - ha creduto fin dall'inizio in questa operazione che nasce a favore del visitatore di Gallipoli, che presta attenzione a quel territorio. La mission del calendario è fornire al visitatore affezionato una sintesi delle emozioni che Gallipoli regala nel corso dei mesi e delle stagioni. Il calendario potrà essere infatti portato via dal turista e provocherà ricordi e sensazioni in quanto nelle foto sono descritte le emozioni che Gallipoli può provocare in varie stagioni dell'anno. Ma raccontano anche un'altra città, magari priva di glamour, e che sfugge ai selfie, ma autentica, ed è la sua autenticità a creare un legame forte con questo luogo. Un calendario che inizia a scorrere da Settembre, col suo racconto di vita emozioni e colori, che accompagnerà il visitatore fino al prossimo Agosto, fino al suo ritorno a Gallipoli».