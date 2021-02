Furto in casa di un pizzaiolo, via con 15mila euro di gioielli

Furto di gioielli del valore stimato di circa 15mila euro a Villa Convento. Nella frazione fra Lecce e Novoli, i malviventi hanno svaligiato una villa in via Pavarotti di proprietà di un pizzaiolo. Hanno approfittato delle ore in cui l'uomo era al lavoro, tra le 17 e le 22 , per forzare il cancello di ingresso ed introdursi all'interno. Sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e della Scientifica, si cercano impianti di videosorveglianza della zona per acquire indizi sugli autori del furto.

