Focolaio in una Rsa a Matino, 74 contagiati: 47 anziani e 27 operatori

Allarme a Matino: la residenza per anziani Casa Serena fa i conti con 47 ospiti e 27 operatori positivi. Si tratta del focolaio più importante, in termini numerici, che si è sviluppato nel Salento dopo quello che funestò La Fontanella di Soleto. I tracciatori stanno lavorando per individuare tutti i contatti stretti e sono già state adottate misure per isolare gli ospiti positivi.

La struttura ha 54 posti convenzionati.

Sotto controllo i contagi nella casa di riposo Euroitalia di Casarano e nella Rsa San Vincenzo di Miggiano. La seconda ondata salentina si sta caratterizzando per una maggiore diffusione del virus tra gli operatori sanitari e nel numero di residenze per anziani toccate dal contagio.

Nella prima ondata l’unico vero e grave caso è stato rappresentato dalla Rsa di Soleto, ora il numero di strutture che hanno a che fare con il Covid è maggiore.

Ultimo aggiornamento: 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA