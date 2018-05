In fiamme l'agenzia di pratiche per auto: è del consigliere comunale Finamore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad accorgersi delle fiamme è stato il vicino. Che ha dato l'allarme: qualcuno nella notte ha appiccato un incendio all'agenzia di pratiche automobilistiche del consigliere comunale Antonio Finamore.Il capogruppo di Prima Lecce gestisce l'attività al 50% con un socio e, stamattina, la sorpresa: "Non so spiegarmi il perché di questo brutto gesto - spiega a Quotidiano - non ho mai ricevuto minacce, né avvertimenti di alcun tipo come ho detto agli agenti della Digos", nel frattempo intervenuta. Le indagini proseguono a tutto campo per cercare di capire chi si celi dietro questo incendio - che fortunatamente non ha provocato grossi danni - e cosa lo abbia spinto ad agire contro Finamore e il suo socio.Il consigliere, eletto nelle liste di Grande Lecce - lista di riferimento del parlamentare della Lega, Roberto Marti - è da pochi mesi passato con la maggioranza insieme a Laura Calò e Paola Gigante, formando il gruppo di Prima Lecce a sostegno del sindaco Carlo Salvemini, con il quale ha siglato il Patto per la Città.Il consigliere di Fratelli d'Italia, Giorgio Pala esprima "vicinanza a Finamore, vittima nella notte di un atto vergognoso e pericoloso. Sono sicuro - scrive - che la magistratura troverà il colpevole, il quale ne pagherà le conseguenze come previsto dalla legge".