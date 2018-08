Festa da pienone, assalto finale E la notte si chiude con i fuochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio della due giorni di festa sembra essere positivo. La fiera mercato ha fatto il pienone e anche i bus navetta che hanno collegato i parcheggi di interscambio. E oggi ci si avvia al gran finale con tanto di concerto di Renzo Arbore e l'orchestra italiana in piazza Libertini - previste oltre 10mila presenze. Per l'occasione l'amministrazione comunale ha deciso di installare un maxischermo a Porta San Biagio per consentire a quanti non riusciranno ad entrare in piazza Libertini di assistere al concerto. Subito dopo lo spettacolo pirotecnico che si terrà nei pressi della contrada Masseria Grande, compresa tra le vie Potenza e la Provinciale 634 Lecce-San Cataldo, a partire dalle ore 00.30.Tuttavia i festeggiamenti inizieranno già questa mattina con la tradizionale fiera del bestiame che si tiene a Frigole. Due le novità di quest'anno, entrambe volte a garantire un maggiore benessere agli animali presenti in fiera. La prima riguarda l'orario: quest'anno infatti la fiera inizierà alle ore 5 e si concluderà alle 12 (nelle passate edizioni la fiera iniziava alle 6 per concludersi alle 14) per evitare le ore più calde e ridurre al minimo le situazioni di disagio per gli animali; la seconda novità riguarda la presenza del cosiddetto veterinario di fiera, incaricato dall'amministrazione comunale a vigilare sullo stato di salute degli animali. Il veterinario sarà affiancato, come ogni anno, dai medici veterinari della Asl di Lecce.Il consueto concerto mattiniero è invece affidato alla anda musicale di Sogliano Cavour che inizierà il suo giro per le vie della città a partire dalle ore 9.30, per concludere la mattinata con l'esibizione in cassarmonica del Gran Concerto Bandistico diretto dal Maestro Giancarlo Perrone.Proseguiranno invece gli eventi previsti all'interno della villa comunale con Sapori in festa, mercatino enogastronomico locale e a Porta Napoli con il mercatino del vintage, dalle 14 alle 23. Porta Rudiae sarà ancora una volta palcoscenico per giovani artisti e cantanti che si esibiranno nello Young Music Fest.E, sempre per l'ultimo giorno, proseguirà la fiera-mercato in Via Cavallotti, viale Marconi, viale Lo Re, via XXV Luglio, Via Costa e per l'anteprima della Fiera di Santa Lucia, dei Presepi e dei pastori, un'esposizione dei lavori artigianali della storica fiera, ospitata quest'anno in via Trinchese.Dalle 18.30 torna a fermarsi il traffico nelle strade adiacenti a quelle interessate dalla fiera, ma a disposizione dell'utenza ci sono 9 parcheggi di scambio Via Adua, Cimitero, Via Petraglione, Principe Umberto, Via Miglietta, Foro Boario, Settelacquare, Manifatture Knos, Via Bari - custodite grazie all'ausilio della Protezione civile, è possibile parcheggiare gratuitamente per raggiungere il centro storico della città a piedi, in bicicletta (con il servizio di bike sharing Obike) o in navetta dai parcheggi Foro Boario (frequenza 10 minuti), Settelacquare e Via Bari (frequenza 15 minuti).In base ai dati forniti da Sgm al Comune, nella prima giornata di festa sulla Linea Verde (dal Foro Boario) sono saliti 4581 passeggeri. Sulla Linea Blu (Luna park, Via Bari, Settelacquare, Via Garibaldi) 4810.