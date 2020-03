Famiglie senza cibo Lecce, nasce un centro di raccolta alimenti

Centoquaranta chili di pasta, 60 bottiglie di olio, 70 confezioni di pelati, 50 chili di riso, 110 litri di latte, 40 pacchi di biscotti e 60 confezioni di tonno. Questi, a ieri, gli aiuti per le famiglie leccesi in difficoltà arrivati presso la sede del Centro Operativo Comunale di via Giurgola, nel quartiere San Lazzaro, dove Comune e Protezione civile hanno allestito un'area per lo stoccaggio di generi alimentari da riservare a chi, in città, si trova in condizioni di bisogno. Per rendere il tutto più agevole, i volontari delle associazioni in prima linea in questo impegno solidale garantiscono anche il ritiro a domicilio dei beni da donare; a tal fine l'assessora al Welfare del Comune di Lecce, Silvia Miglietta, ha messo a disposizione cinque numeri telefonici da contattare per organizzare le donazioni, che possono essere effettuate tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18: 327.7348756, 380.4749320, 334.1828264, 334.6806218, 328.6156985. Gli stessi numeri potranno essere contattati da chi ha bisogno di aiuto.



Sul sito istituzionale del Comune di Lecce, nella sezione Coronavirus - Informazioni e provvedimenti, è inoltre disponibile l'elenco degli enti caritatevoli che hanno aderito all'iniziativa Lecce solidale, una sorta di cabina di regia destinata a coordinare e ottimizzare il lavoro delle tante associazioni che quotidianamente forniscono generi alimentari, prodotti di prima necessità, farmaci, nonché assistenza e supporto, anche psicologico, alle famiglie in condizioni di difficoltà. Si lavora insomma in sinergia con molte delle associazioni che hanno già aderito alla Rete comunale nata con la sottoscrizione del Patto per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale attiva, racconta l'assessora Miglietta, «perché in questo momento diventa indispensabile l'aiuto di tutti per sostenere i numerosi concittadini in condizione di vulnerabilità. Le donazioni, anche piccole, ci aiuteranno a soddisfare bisogni primari e ad acquistare prodotti mirati alle numerose esigenze: certamente generi alimentari, ma anche prodotti di igiene personale o per la prima infanzia. Ringrazio tutti i concittadini che contribuiranno e che supporteranno le nostre associazioni, in prima linea in questa straordinaria emergenza».

Al momento della sua istituzione, nei giorni scorsi, la cabina di regia ha raccolto le adesioni di Laici Comboniani Lecce, Associazione Angeli di Quartiere, Comunità Emmanuel, Caritas diocesana Giovani per la pace - Sant'Egidio, Associazione Popoli e Culture, ma altri sodalizi vanno aggiungendosi all'elenco in queste ore: «Lavoriamo in perfetta sintonia con Comune, Protezione civile e associazioni: massima disponibilità da parte di tutti noi», racconta anche Tonia Erriquez dagli Angeli di Quartiere. Privati che donano cibo e denaro, interi condomini e chef in vacanza forzata che si offrono per preparare pranzi e cene, aziende che si mettono a disposizione delle associazioni di volontariato per alleggerire in un modo qualsiasi il carico di sofferenza che grava su coloro che debbono aggiungere da subito all'emergenza sanitaria quella economica. Donando mascherine o quello che si può. «La possibilità di coordinare gli sforzi ci consente di accentuare quella dimensione collaborativa che ci ha chiesto anche la Caritas italiana - spiega don Nicola Macculi per la Caritas locale -. Si sta allargando una rete bella e solidale che ci consente di lavorare in tranquillità, ognuno secondo il suo compito, e di aiutare le famiglie bloccate a casa e senza lavoro, che potranno contare adesso anche sugli aiuti del governo per affrontare questa situazione con serenità». Si può sostenere l'impegno dei volontari sulla pagina Lecce solidale del sito del Comune; le associazioni di volontariato che vogliano essere inserite nel suddetto elenco possono inviare un'email a redazione.portale@comune.lecce.it.

