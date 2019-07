Fabio Pollice è il nuovo rettore dell'Università del Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vince Pollice. Da oggi UniSalento ha un nuovo rettore. Si tratta di Fabio Pollice, 53 anni, ordinario di Geografia economico-politica e direttore del Dipartimento di Storia, Società, Studi sull’Uomo.La sua era una vittoria annunciata in una partita iniziata a quattro e di fatto continuata a due con Michele Campiti, ordinario di Analisi Matematica e componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento.Per tutti e tre i turni che hanno preceduto il ballottaggio di oggi, al Centro congressi di Ecotekne, Pollice è stato sempre in vantaggio su Campiti: 10 voti l’8 luglio, 36 il 10, 54 il 12.Oggi ha fatto mangiare la polvere al suo avversario dopo un lungo testa a testa che ha fatto serpeggiare alta tensione nell’uno e nell’altro schieramento. A fine scrutinio la proclamazione del vincitore, ma in carica rimane sino a novembre prossimo l’attuale rettore Vincenzo Zara, in attesa del decreto di nomina del Miur e del perfezionamento del passaggio di consegne.