Esplosione in centro: bomba contro un negozio di cornici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esplosione pochi minuti fa in pieno centro a Lecce: un ordigno è scoppiato davanti alla vetrina di un negozio di cornici in via Bonaventura Mazzarella, una traversa di via Nazario Sauro. L'esplosione è stata avvertita nitidamente dai residenti della zona, che hanno avvertito le forze dell'ordine. Stando ai primi rilievi, si sarebbe trattato di una bomba carta che ha danneggiato la vetrina del negozio. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno verificando i danni alla struttura del palazzo, e le volanti della polizia.