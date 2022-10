Energia, riunione nel Salento delle “partite Iva”: «Moratoria delle bollette»

Ieri a Calimera (Lecce) una folta rappresentanza di attività produttive, i responsabili territoriali dell'associazione "Le partite Iva in Italia", alla presenza del coordinatore provinciale di Lecce, Fabrizio Aprile, del vicepresidente nazionale Angelo Petrelli, del Sindaco Gianluca Tommasi e di esponenti della giunta comunale, si sono incontrati presso la location “I Vizi degli Dei” per discutere dell'emergenza energetica e delle cartelle esattoriali che stanno mettendo in ginocchio il popolo produttivo e tutte le partite Iva.

Il coordinatore Aprile ha salutato i presenti e le autorità illustrando come l’associazione è organizzata sul territorio nazionale e locale sottolineando l’importanza di una unione forte e partecipativa per affrontare i problemi che si presenteranno auspicando che nella provincia di Lecce possano vedere la luce diverse sedi dell’associazione

Le richieste

Queste le richieste principali: moratoria delle bollette di energia e blocco di tutte le cartelle esattoriali. Altri due punti per categoria produttiva sono stati individuati e fanno parte integrale del documento. Il sindaco Gianluca Tommasi e la giunta comunale nei loro interventi, consapevoli della gravità economica in cui versa il tessuto economico del Paese, si sono resi disponibili per sostenere le ragioni dei lavoratori in quanto questa situazione,, se si protrae nel tempo, oltre che appesantire le casse comunali potrebbe creare un vero e proprio problema sociale.