Da Sanremo alla Puglia: tutti pazzi per Drusilla Foer. Caccia ai biglietti per gli spettacoli a Lecce e Bitonto

L'edizione 2022 del Festival di Sanremo ha già una "vincitrice". Drusilla Foer ha conquistato gli scettici e confermato le attese di chi sapeva che la sua presenza sarebbe stata un successo. Divertente, elegante, intelligente (imperdibile il siparietto con Iva Zanicchi). Insomma, perfetta in ogni aspetto, compreso il suo monologo che, nonostante l'ora tarda, ha emozionato e strappato applausi. Ora, dopo aver incantato il pubblico del Festival, Drusilla Foer arriva In Puglia con il suo spettacolo "Eleganzissima". Ed è già caccia al biglietto.

Doppio appuntamento nei teatri di Lecce e Bitonto

Chi è Drusilla Foer? La carismatica icona di stile, cantante e attrice, lo svela nel corso dello spettacolo "Eleganzissima". In un’alternanza di humour sagace e di malinconia commovente, Madame Foer racconterà aneddoti tratti dalla sua vita straordinaria e avventurosa, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Doppio appuntamento pugliese per Drusilla: il 30 marzo sarà in scena al Teatro Apollo a Lecce e il 31 marzo al Teatro Traetta di BitontoBitonto.

In Puglia è già caccia al biglietto

Le prevendite per il doppio appuntamento pugliese sono state aperte appena ieri ma è già corsa al biglietto per "Eleganzissima". Per la data di Lecce i ticket sono già acquistabili on line attraverso i siti di vendita on line e presso il botteghino del teatro. Nel caso di Bitonto, i biglietti saranno disponibili a partire dal 9 febbraio attraverso le stesse modalità di vendita.