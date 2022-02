Don Cesare Lodeserto, il sacerdote salentino a Chișinău: «Iniziati i bombardamenti»

Questa mattina a raccontare dalla vicina Chișinău quello che accade a Odessa, città dell'Ucraina al confine con la Moldavia dove sono cominciati i bombardamenti russi, è stato Don Cesare Lodeserto. Il sacerdote leccese, fondatore del Centro regina Pacis, si trova infatti da diversi anni a Chișinău e con una storia su Facebook ha annunciato l'inizio dei bombardamenti che si percepiscono dai pochi chilometri di distanza.

La storia su Facebook

Don Cesare, voi vi trovate a pochissimi chilometri dal confine ucraino. Com'è la situazione?

Sì, noi siamo a circa 40 chilometri da Odessa ma abbiamo più vicino anche un'altra area, la Transnistria, ufficialmente Repubblica Moldava di Pridniestrov o Pridnestrovie, dove i russi controllano l'Ukraina da oriente. Siamo immersi nella situazione. Non siamo coinvolti nella parte bellica ma siamo coinvolti in quanto paese di prossimità.

Com'è da voi la situazione?

E' stato chiuso lo spazio aereo, sono state chiuse alcune vie d'uscita dal Paese ed è stato dischiaato lo stato di emergenza. In più abbiamo il problema dei profughi che in questo momento stanno arrivando dall'Ucraina e per cui bisogna impegnarsi.

Ne state accogliendo nelle vostre strutture?

Sì, in collaborazione con lo Stato, faremo tutto ciò che c'è da fare. Se ne prevedono tantissimi soprattutto in arrivo dal Sud dell'Ucraina perché a Nord vanno in Polonia. Bisogna agire con molta prudenza.

La Russia controlla anche i comportamenti dei Paesi vicini

sì, e non accetta che soldati stranieri mettano piede nel Paese e riserverebbe alla Moldavia lo stesso trattamento che ha riservato all'Ucraina.

Lei questa mattina sui social ha invitato alla preghiera

Le emozioni sono due: aver sentito questa mattina cosa sono i bombardamenti: un'esperienza che lascia interdetti e che ha colpito me e i miei collaboratori e non è facile da mandare giù. La seconda cosa è che l'unica marcia della pace che noi conosciamo è quella della preghiera, dare speranza a un popolo che soffre tantissimo e che ha paura di un ritorno al passato. Una situazione molto delicata che porta con sé anche un crollo economico del Paese che la popolazione vivrà ancora di più.