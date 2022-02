L'intervista a Schieppati (Tap): «Gasdotto fondamentale per Italia e Ue, un argine alla crisi. Pronti a ad aumentare la capacità»

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sta scatenando effetti a catena su tutto l'Occidente. Tra le prime conseguenze c'è la "guerra del gas" (leggi l'approfondimento): il fabbisogno aumenta in tutta Europa, i costi lievitano e i Paesi europei dipendono per il 40% dal gas russo.

Occorre diversificare e un contributo rilevante viene dato, ormai da un anno, dal gas dell'Azerbaijan portato in Italia da Tap: il gasdotto che approda nel Salento ha veicolato nel 2021 quasi 8 miliardi di metri cubi di gas.

L'intervista di Francesco G. Gioffredi a Luca Schieppati, managing director e country manager per l'Italia di Tap.

