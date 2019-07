Domatore sbranato da quattro tigri: i funerali nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgeranno a San Cesario, in provincia di Lecce, i riti funebri per il 61enne Ettore Weber, il domatore che è stato sbranato da quattro delle otto tigri con le quali lavorava per il circo Marina Monti di Triggiano, in provincia di Bari.Il feretro del circense raggiungerà la chiesa di Sant'Antonio da Padova per le 17 di lunedì, quando per le celebrazioni si riuniranno i familiari dell'uomo, alcuni dei quali risiedono proprio nel comune salentino. Weber sarà sepolto nel cimitero di San Cesario.Intanto proseguono gli accertamenti e le indagini sulla tragica fine dell'uomo: le tigri, sotto sequestro, sono state trasferite allo zoo Safari di Fasano in custodia giudiziale. Ma nei prossimi giorni verrà chiesta al ministero competente una ricollocazione delle fiere, giacché non sarebbero presenti sul territorio strutture adeguate ad ospitarle.