Dal Salento al New York Times: così i consigli per i migranti arrivano oltreoceano

Le informazioni anti-contagio da coronavirus diffuse da Camera a Sud nelle principali lingue dei migranti trovano spazio anche sul New York Times. Il quotidiano statunitense ha ripreso lo sforzo della cooperativa, attiva nel campo della comunicazione audiovisiva e multimediale, nel tentativo di far sentire meno sole le persone che in questo periodo molto particolare si trovano sul territorio italiano ma non parlano la lingua. E per questo motivo rischiano di essere tra le più esposte al contagio. In un lungo articolo sulle iniziative a favore dei rifugiati, dal titolo "Online Videos and Hotlines Help Refugees Cope With Italy's Coronavirus Lockdown" ("Video online e numeri di emergenza aiutano i rifugiati a gestire la quarantena per il coronavirus in Italia"), il quotidiano dedica spazio alle associazioni che su tutto il territorio italiano stanno operando in questo senso. E riprende un'intervista a Matteo Pagliara, presidente di Camera a Sud.



«Sei straniero, vivi in Italia e hai dubbi, domande e non sai cosa fare? Grazie al #progettofari abbiamo attivato un servizio telefonico di informazione e orientamento multilingue, realizzato in collaborazione con le Asl di Taranto, Brindisi e Lecce #passateparola #covid19 #coronavirus #nonseisolo», si legge sulla pagina Facebook della cooperativa. Due i numeri di telefono attivi, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 (martedì e giovedì fino alle 18): 099-4585489 per francese, inglese, wolof, arabo, spagnolo russo, polacco, serere, fulla; 0831-510416 per francese, inglese, wolof, arabo, spagnolo, tesdesco, albanese, turco, kassonke, bambara, mandinga, pashto, urdu, puular.